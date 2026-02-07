Diesen Olympia-Start hat sich Rodel-Mitfavorit Felix Loch bei seinen fünften Winterspielen anders vorgestellt. Trotz Startrekord fährt der Bayer in die Bande. Besser machte es der Weltmeister.

Cortina d'Ampezzo - Goldfavorit Felix Loch hat bei den olympischen Rodel-Rennen einen Fehlstart hingelegt. Nach einem Startrekord von 3,497 Sekunden berührte der 36-Jährige aus Berchtesgaden oben eine Bande und verlor somit viel Geschwindigkeit. So schüttelte der Weltcup-Gesamtführende im Ziel des ersten von vier Läufen in Cortina d'Ampezzo nur den Kopf. Hatte er doch schon 0,494 Sekunden Rückstand auf Platz eins.

Diesen sicherte sich Weltmeister Max Langenhan vom BRC Friedrichroda. Der mit Startnummer eins ins Rennen gegangenen 26-Jährige zauberte einen Bahnrekord von 52,924 Sekunden ins Eis des neu gebauten Cortina Sliding Centre. Langenhan führt vor dem zweiten Lauf hauchdünn vor dem Österreicher Jonas Müller. Dritter ist der Italiener Dominik Fischnaller, der in Peking vor vier Jahren Bronze gewann. Der Chemnitzer Timon Grancagnolo (22) liegt vor Loch auf Rang acht.