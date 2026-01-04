Felix Loch dominiert weiter im Rodel-Weltcup. In Sigulda gibt es in den Einzelrennen zwei weitere deutsche Podestplätze.

Sigulda - Rodel-Altmeister Felix Loch hat mit seinem dritten Saisonsieg im vierten Rennen die Gesamtführung im Weltcup ausgebaut. Auf der Bahn im lettischen Sigulda siegte der 36-Jährige vom RC Berchtesgaden vor dem Österreicher Jonas Müller und Max Langenhan vom BRC 05 Friedrichsroda.

„Es waren zwei gute solide Läufe. Die Vorbereitung zahlt sich aus. So kann es weitergehen - endlich mal wieder zu Hause“, sagte der 13-malige Weltmeister im Hinblick auf die kommenden Wettbewerbe in Winterberg und Oberhof. Der Chemnitzer Timon Grancagnolo fuhr als Neunter noch in die Top Ten, David Nößler (Schmalkalden) belegte den elften Rang.

Taubitz kann Führung nicht halten

Bei den Frauen musste sich Julia Taubitz mit dem dritten Platz zufriedengeben, nachdem die 29-Jährige nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte. „Mich hat eine Grippe erwischt“, sagte die achtmalige Weltmeisterin im ZDF, „jetzt heißt es wieder gesund werden und dann wieder angreifen.“ Sie blieb hinter Summer Britcher aus den USA und der Österreicherin Lisa Schulte.

Als Vierte fuhr Merle Fraebel, die nach vier Läufen noch die Gesamtwertung angeführt hatte, knapp am Podest vorbei. Die Suhlerin rutschte in der Gesamtwertung hinter Britcher auf den zweiten Rang, Taubitz ist Dritte. Anna Berreiter belegte in Sigulda den achten Platz, Anka Jaenicke wurde 17.