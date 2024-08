Lissabon - Radstar Primoz Roglic vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe startet nach seinem Tour-de-France-Aus bei der Spanien-Rundfahrt. Der Slowene habe sich zuletzt zweieinhalb Wochen in einem Höhentrainingslager auf die Vuelta vorbereitet, teilte das Team mit. Die dritte Grand Tour des Jahres startet am Samstag in Portugals Hauptstadt Lissabon und endet am 8. September in Madrid.

Roglic musste in diesem Jahr bei der Tour nach einem Sturz aussteigen und somit seine Hoffnung auf den ersten Sieg beim größten Radrennen der Welt aufgeben. Bei der Vuelta, die Roglic schon dreimal gewann, gibt der 34-Jährige sein Comeback.

Zu dem achtköpfigen Aufgebot von Red Bull-Bora-hansgrohe gehören außer Roglic auch der diesjährige Giro-Zweite Daniel Felipe Martínez aus Kolumbien sowie Alexander Wlassow aus Russland. Mit Nico Denz und Nachwuchshoffnung Florian Lipowitz stehen auch zwei deutsche Profis im Aufgebot.