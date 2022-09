Russe Rubljow zieht bei US Open ins Viertelfinale ein

New York - Tennisspieler Andrej Rubljow hat bei den US Open in New York das Viertelfinale erreicht.

Der an Nummer Neun gesetzte Russe setzte sich in seinem Achtelfinale am Montag gegen den Briten Cameron Norrie klar mit 6:4, 6:4 und 6:4 durch. Das Spiel war zwischendurch aufgrund des Regens vorübergehend unterbrochen. Der nasse Platz im Louis Armstrong Stadium musste mit Handtüchern und Bläsern getrocknet werden.