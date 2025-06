Die Nummer eins der Welt steht in Paris im Halbfinale. Im Stade Roland Garros gelingt ihr eine schnelle Revanche.

Paris - Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat bei den French Open als erste Tennisspielerin das Halbfinale erreicht. Die 27-Jährige aus Belarus setzte sich in Paris gegen Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China mit 7:6 (7:3), 6:3 durch und steht damit zum zweiten Mal nach 2023 im Stade Roland Garros im Halbfinale. Dort trifft sie am Donnerstag auf Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen oder Jelina Switolina aus der Ukraine.

Sabalenka tat sich besonders im ersten Satz sehr schwer und lag früh ein Break zurück. „Um ehrlich zu sein weiß ich gar nicht, wie ich in den ersten Satz zurückgekommen bin“, sagte die Nummer eins der Welt. Im zweiten Abschnitt war Sabalenka dann die dominantere Spielerin und nutzte nach nicht ganz zwei Stunden ihren ersten Satzball. Beim Turnier in Rom unmittelbar vor den French Open hatte Zheng Qinwen noch in zwei Sätzen gewonnen.