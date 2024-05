Satou Sabally hatte großen Anteil an der Olympia-Qualifikation der deutschen Basketballerinnen. Ihre Schulter-OP kostet sie nun den Start in die WNBA-Saison.

Dallas - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally verpasst nach ihrer Schulter-Operation den Start der WNBA-Saison in den USA.

Die Berlinerin wird den Dallas Wings im ersten Testspiel gegen die Indiana Fever „und auch für den ersten Teil der Saison“ fehlen, wie eine Sprecherin des Clubs der Deutschen Presse-Agentur am Tag vor dem Spiel mitteilte. Saballys Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Frankreich seien aber intakt, hieß es.

Sabally war im letzten Qualifikationsspiel für die Olympischen Spiele gegen Gastgeber Brasilien am 11. Februar, in dem Deutschland mit einem 73:71 die Sensation perfekt machte, bereits stark eingeschränkt gewesen und konnte am Ende mit der linken Hand kaum noch werfen. Mit 20 Punkten und elf Rebounds hatte sie dennoch großen Anteil an dem Erfolg.

Erstmals sind sowohl die Männer als auch die Frauen des Deutschen Basketball Bundes bei Olympia dabei. Dennis Schröder und Co. hatten sich das Ticket für Paris bereits im vergangenen Sommer durch den Gewinn des WM-Titels gesichert. Die Vorrundenspiele werden ab dem 27. Juli in Lille ausgetragen, die Endrunde findet dann in Paris statt.