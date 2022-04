300 Fans empfangen den Weltmeister SC Magdeburg

Rund 300 Handball-Fans empfingen am Sonntagnachmittag den neuen Klub-Weltmeister SC Magdeburg an der Getec-Arena. Die Belastung und Strapazen waren den Spielern nach 16 Stunden Rückreise anzusehen.

Lukas Reineke - Magdeburg. „Die Nummer eins der Welt sind wir“, skandierten die ungefähr 300 Fans vor der Getec-Arena, als der Mannschaftsbus des SC Magdeburg gestern Nachmittag um 16.06 Uhr vorfuhr. Für die Spieler des Handball-Bundesligisten war es die letzte Station einer ereignisreichen Woche. Vier Spiele in fünf Tagen mussten sie absolvieren. Nach dem Triumph im Finale gegen den FC Barcelona 33:28 (19:16) blieb allerdings keine Zeit zum Durchatmen. Nach der Siegerehrung blieben wenige Minuten zum Duschen, da es zurück zum Hotel ging. Dort angekommen, hieß es Koffer einladen und schnell etwas essen, denn der Flieger stand quasi schon bereit. Noch in der Nacht ging es mit allen anderen Teams des IHF Super Globe gemeinsam von Dschidda zurück nach Doha. Von Katars Hauptstadt flogen die Grün-Roten weiter nach Berlin, ehe die letzten Kilometer per Bus zurückgelegt wurden.