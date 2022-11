Am Donnerstag gefordert: Nach Pokal-Pflichtsieg erwartet der SC Magdeburg den FC Porto

Magdeburg - Gegen 22 Uhr hatte Bennet Wiegert den SCM-Bus vor der Halle in Ludwigshafen betreten, seinen Platz eingenommen und zum Laptop gegriffen. Das Pokalspiel gegen die Eulen, ein Nachholspiel der zweiten Runde, war also gerade mal einige Minuten alt, als der Coach des deutschen Handball-Meisters mit der Vorbereitung auf die Videoanalyse zum nächsten Gegner begann. Zeit, sich einer ausführlichen Analyse zum 35:30 (20:19)-Erfolg am Dienstagabend beim Zweitligisten hinzugeben, hatte der 40-Jährige nicht. Der FC Porto steht bereits vor der Tür. Am Donnerstag um 20.45 Uhr (DAZN) wird die siebte Partie der Vorrunde A in der Champions League in der Getec-Arena angeworfen.