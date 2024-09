Der SC Magdeburg will zum dritten Mal in Folge nach Köln zum Finalturnier in der Champions League. Nach der Auftaktniederlage in Szeged muss am Donnerstag ein Heimsieg gegen Kolstad her.

So feierte der SCM nach dem Krimi gegen Kielce im Mai den Einzug ins Final-4-Turnier. Am Donnertag kehrt die Königsklasse in die Getec-Arena zurück.

Magdeburg. - Auf die Handballer des SC Magdeburg wartet der nächste Pflichtspiel-Doppelpack. Morgen Abend (20.45 Uhr) kommt Kolstad IL in der Champions-League und am Sonntag (18 Uhr) der THW Kiel zum Bundesliga-Klassiker in die Getec-Arena. „Wir freuen uns alle riesig darauf. Anders als in der Vorwoche sind das jetzt auch zwei Heimspiele. Wir können in den eigenen Betten statt im Hotel schlafen und sind zwischen den Spielen länger zu Hause. Das tut bei solchen Belastungen immer gut“, erklärt Trainer Bennet Wiegert.

Auch wenn das ewige Duell gegen Kiel natürlich immer besonders reizvoll ist, gilt der Fokus der Grün-Roten zunächst dem Duell gegen Kolstad. Es ist schließlich das erste Heimspiel der neuen Saison in der Königsklasse. Zum letzten Mal erklang die Champions-League-Hymne im Mai, als es gegen Kielce den spektakulären Sieg nach Siebenmeterwerfen gab und das erneute Ticket zum Final 4 brachte. Und dort will der SCM nächstes Jahr ja wieder hin. Weil es das dritte Mal in Folge wäre, sind aller Gute Dinge also Final 4.

In der langen Europacup-Geschichte der Magdeburger ist es übrigens das erste Duell mit Kolstad überhaupt. Der Verein aus Trondheim spielt ja auch noch nicht so lange auf oberster Bühne. Erst 2015 gelang erstmals der Aufstieg in die höchste nationale Spielklasse. Mit hohen Gehaltsangeboten wurden dann vor zwei Jahren vor allem viele norwegische Stars zurück in die Heimat gelockt. So wollte sich Kolstad das Dauer-Abo auf die norwegische Meisterschaft und mittelfristig sogar den Titel in der Champions League sichern. Die nationalen Titel wurden zwar wie geplant 2023 und 2024 eingefahren, aber in der Königsklasse kam in der vergangenen Saison schon in der Gruppenphase das Aus.

Kolstad-Kader gespickt mit Stars

Finanzielle Probleme hatten schon im Sommer 2023 dafür gesorgt, dass die Gehälter um 30 Prozent gekürzt werden mussten. Während unter anderem der Ex-Magdeburger Magnus Gullerud blieb und Sander Sagosen trotzdem aus Kiel nach Kolstad wechselte, verließen andere aufgrund der Gehaltseinbußen den Verein wieder. So unter anderem Janus Smarason vor einem Jahr nach Magdeburg. Oder Magnus Röd, der jetzt im Sommer nach Szeged gewechselt war.

„Das war vor zwei Jahren das gehypteste Handballprojekt in Europa. Und auch wenn da nicht alles wie erhofft lief, hat Kolstad einen mit vielen Klassespielern gespickten Kader zusammen. Und da möchte ich nicht allein nur Sagosen nennen. Da sind auch Gullerud, Bergerud im Tor, Gudjonsson, Jeppsson oder Lyse, um nur einige weitere zu nennen“, betont Wiegert, der sich bei der Videoanalyse auch ein bisschen gewundert hat: „Wenn man sich den Kader anschaut, geht man eher davon aus, dass sie auf die Offensive setzen. Aber die Stärken liegen eher im Verteidigen und nach Balleroberungen im Tempospiel. Das ist eine richtig coole 6-0-Abwehr mit viel Power drin. Da dürfen wir gegen Gullerud und Aga wenig Ballverluste riskieren und in Gegenstöße laufen.“

Leichte Sorgen um Philipp Weber

Der SCM-Macher wird sich deshalb auch von Kolstads Niederlage vor einer Woche gegen Barcelona (30:35) nicht täuschen lassen. Die zweite Halbzeit haben die Norweger sogar mit zwei Toren plus gestalten können. „Wir haben eine gute zweite Halbzeit gegen die beste Mannschaft der Welt gezeigt. Die Spieler hatten allen Grund, erhobenen Hauptes vom Platz zu gehen“, lobte danach Kolstad-Coach Christian Berge.

Auch für Gisli Kristjansson wird das Spiel gegen Kolstad alles andere als ein Selbstläufer. „Aufgrund unserer Erfolge in den letzten Jahren sind unsere Gegner immer besonders motiviert. Dem müssen wir uns auch gegen Kolstad stellen. Und da müssen wir vor allem unsere Chancen besser als in Szeged nutzen. Das wurde dort ja eiskalt bestraft“, erklärt der Isländer. Weil der SCM dadurch den Auftakt in der Königsklasse mit 29:31 in den Sand gesetzt hatte, sind die Magdeburger zusätzlich unter Druck. „Von einem Muss spreche ich zwar nicht gern. Aber die Heimspiele zu gewinnen, tun in unserer schweren Gruppe sehr gut und könnten am Ende Gold wert sein“, so Wiegert, der neben den schon zuletzt ausgefallenen Spielern jetzt auch noch ein Fragezeichen hinter Philipp Weber stellt. Wiegert: „Er hat muskuläre Probleme. Für das Spiel gegen Kolstad wird es sicherlich eng.“