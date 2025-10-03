Die SCM-Handballer müssen Rang drei bei der Klub-WM schnell abhaken. Schließlich wartet am Sonntag in Hamburg schon wieder die Bundesliga-Pflicht.

So richtig glücklich sah das SCM-Team bei der Ehrung für Rang natürlich nicht aus. Bei der Klub-WM wollten die Grün-Roten schließlich erneut ins Finale.

Magdeburg - Ihre Taschen mussten die SCM-Handballer am Freitag gar nicht groß auspacken. Am frühen Abend war das Team von Ägypten über Berlin nach Magdeburg zurückgekehrt. Doch schon heute Nachmittag steht der Bus für die Fahrt nach Hamburg bereit. Dort geht es am Sonntag (15 Uhr, Dyn und welt.tv) wieder um Bundesligapunkte.