Champions League: SC Magdeburg chancenlos gegen Paris St.-Germain

Paris’ Torwart Jannick Green (2. v. l.) zog seinen ehemaligen Teamkollegen – hier Omar Ingi Magnusson (2. v. r.) – den Zahn. Elf Paraden verbuchte der 33-Jährige und wurde „Man of the Match“.

Magdeburg - Was Champions League bedeutet, bekamen die SCM-Handballer gegen Paris St.-Germain brutal zu spüren. 22:29 (10:18) hieß es am Ende. Und so deutlich war es auch. Während die Gastgeber weit unter ihren Möglichkeiten blieben, zeigten die Gäste aus Frankreich ihre ganze Klasse.