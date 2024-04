Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Zwei Spiele trennen acht Teams vom Final 4 in Köln. Im am Mittwoch beginnenden Viertelfinale der Champions League geht es darum, wer am 8. und 9. Juni in der Kölner Lanxess Arena um die europäische Krone spielen darf. Der SC Magdeburg darf vor dem Hinspiel in Kielce von der Titelverteidigung träumen. Auch der zweite Bundesligist THW Kiel ist noch im Rennen. Ein Überblick über die vier Duelle: