Chrapkowski und Pettersson freuen sich auf WM-Gastgeberrolle

Eine Weltmeisterschaft im eigenen Land ist für viele Sportler der Traum. Für Piotr Chrapkowski und Daniel Pettersson vom SC Magdeburg steht dieses Highlight kurz bevor. Zuvor stehen noch zwei Partien mit dem SCM an.

Magdeburg - Am 11. Januar findet im polnischen Katowice das Eröffnungsspiel für die 28. Handball-Weltmeisterschaft statt. Co-Gastgeber Polen trifft auf Frankreich. Für Piotr Chrapkowski wird es der Höhepunkt seiner Karriere in der Nationalmannschaft. „Ich freue mich auf die Heim-WM“, sagt der 34-Jährige, der mit großen Ambitionen in das Turnier geht: „Wir wollen mindestens ins Viertelfinale. Wenn es gut läuft, können wir um die Medaillen spielen.“