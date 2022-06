Damgaard ballert beim SC Magdeburg los

Die Handballer des SC Magdeburg kehrten mit zwei Siegen und einer Niederlage von den Testspielen in Dänemark zurück. Bester Werfer der Grün-Roten war Michael Damgaard mit insgesamt 28 Toren.

Magdeburg - Zwei Wochen Vorbereitung liegen bereits hinter den Handballern des SC Magdeburg. Auch drei Testspiele sind absolviert. In Dänemark gab es gegen GOG Svendborg ein 30:34, gegen Silkeborg ein 39:32 und gegen Aalborg ein 28:25. Bester Werfer in diesen drei Partien war Michael Damgaard. Der Däne hatte in seiner Heimat ordentlich Lust auf Tore und netzte insgesamt 28-mal ein.