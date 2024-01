Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

München. - Michael Damgaard war nicht zu stoppen. Erst sein Trainer Nicolai Jacobsen konnte den Rückraumspieler bremsen, als er ihn nach 40 Minuten von der Platte nahm. Diese Auswechslung war eine Vorsichtsmaßnahme. Doch nicht um Damgaard zu schonen, sondern weil Jacobsen seinen eigenen Rekord schützen wollte. Der 52-jährige Coach der Dänen hatte am 27. September 1998 in der WM-Qualifikation gegen Griechenland 15 Tore erzielt. Und ausgerechnet gegen EM-Debütant Griechenland kratzte Damgaard an der Bestmarke. Als Damgaard von der Platte kam, stand der 33-Jährige vom SC Magdeburg bereits bei zehn Treffern.