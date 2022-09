Vier ehemalige Grün-Rote Das sind die Gegner des SCM in der Champions League

Am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) feiert der SC Magdeburg bei Dinamo Bukarest seine Rückkehr in die Champions League. In der Königsklasse des Handball erwarten den deutschen Meister große Kalibier. Die Volksstimme stellt die sieben Gruppengegner des SCM vor.