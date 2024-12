Beim Spiel des SCM gegen Eisenach macht der 40-Jährige im Gästetor sein 637. Bundesligaspiel. Zwischen den grün-roten Pfosten in Magdeburg fing für den Ausnahmekeeper einst alles an.

Der ewige Heinevetter freut sich auf das Derby in Magdeburg

So wie hier beim letzten Heimspiel gegen Stuttgarts Lukas Laube legt Silvio Heinevetter im Eisenacher Tor immer noch spektakuläre Paraden hin.

Magdeburg/Eisenach. - Einst konnte Silvio Heinevetter von seiner Wohnung im Hochhaus an der Zollstraße aus fast über ganz Magdeburg schauen. Und die Getec-Arena war in seiner Zeit von 2005 bis 2009 als Torwart des SC Magdeburg sogar fußläufig erreichbar. Am Sonntag fährt er dort zum Spiel beim SCM (18 Uhr, Dyn) aber mit dem Mannschaftsbus des ThSV Eisenach vor. Nach den Füchsen, Melsungen und Stuttgart schon der vierte Klub, für den „Heine“ nach seinem Weggang aus Magdeburg das Tor hütet.