Handball Der SC Magdeburg hat einen Europameister

Magnus Saugstrup holt mit Dänemark die Schale. Auch die Magdeburger Lukas Mertens (Silber mit Deutschland) und Matej Mandic (Bronze mit Kroatien) bringen EM-Medaillen mit an die Elbe.

Von René Miller 03.02.2026, 18:12
Magnus Saugstrup nahm als Kapitän der Dänen die EM-Trophäe in Empfang.
Magnus Saugstrup nahm als Kapitän der Dänen die EM-Trophäe in Empfang. Foto: IMAGO/Lobeca

Magdeburg - Welchen Stellenwert Magnus Saugstrup im dänischen Handball-Nationalteam hat, zeigte die Geste nach dem mit 34:27 gegen Deutschland gewonnenen EM-Finale. Als Kevin Möller als „Spieler des Spiels“ geehrt werden sollte, schnappte sich der Torwart vorm Gang zu den Offiziellen den SCM-Kreisläufer, um ihm den Titel symbolisch weiterzureichen.