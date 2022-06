Die Wiegerts: Spagat zwischen SCM und Familie

Magdeburg - In einer Beziehung gibt es viele prägende Momente und Aussagen. An eine ihres Mannes Bennet erinnert sich Christine Wiegert natürlich noch ganz genau. „Er wollte immer Bundesligatrainer und Meister mit dem SCM werden“, verrät die 40-Jährige. Dieser Traum kostete natürlich auch viele gemeinsame Stunden. „In den letzten Wochen der Saison wurde die Anspannung immer schlimmer. Plötzlich war jedes Spiel wahnsinnig wichtig. Vor Balingen saß er schon zwei Tage lang angespannt am Tisch. Ich habe nur noch gehofft, dass es endlich vorbei ist. Selbst die Kinder waren aufgeregter als sonst“, erzählt sie beim Spaziergang durch die Magdeburger City.