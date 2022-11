Einmal durchatmen, bitte! SCM bekommt nach Niederlage in Dänemark frei

Odense/Magdeburg - In den letzten vier Sekunden der Partie wurde der SCM von einer gelben Wand überrollt. Zwei Pässe und einen präzisen Wurf durch die Beine von Gisli Kristjansson später trafen sich die dänischen Gastgeber von GOG zur Jubel-, Hüpf- und Gesangstraube in der Jyske Bank Arena in Odense. Das Drama im Schlussakt hatte seinen Sieger gefunden. Und die Grün-Roten hatten ihre zweite Niederlage in der Handball-Champions-League kassiert. Dennoch bleiben sie auf Tabellenplatz drei der Gruppe A.