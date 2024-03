Magdeburg/Eisenach. - Die Rückennummer 95 weist bei Alexander Saul aufs Geburtsdatum hin. Der rechte Rückraumspieler Eisenachs könnte aber auch die 7 oder die 11 oder die 17 tragen. 2007 wurde er nämlich bei einem Turnier von SCM-Legende Ingolf Wiegert entdeckt. Und nach einem Sichtungstraining wechselte er als Elfjähriger dann von Premnitz in den Nachwuchs nach Magdeburg. Dort kam er später auch auf 28 Spiele mit 26 Toren in der Bundesliga, bevor er 2017 nach Thüringen ging. Am Ostersonntag (16 Uhr/MDR und Dyn) gibt es nun das große Wiedersehen.

„Mein Zimmerkollege war damals Zeljko Musa. Und Marco Oneto war wie mein kleiner Ziehvater. Er hat mich immer mit zum Training oder abends mit zum Essen genommen. Mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen. Dennoch ist es etwas Besonderes gegen den SCM zu spielen. Meiner Meinung nach sind sie die beste Mannschaft der Welt. Der Fokus liegt aber bei Eisenach“, sagt Saul, der mit seiner Mannschaft auch Hoffnung aus dem Hinspiel schöpft. Das ging zwar am Ende mit 38:31 klar an den SCM, aber die zweite Halbzeit konnte Eisenach mit 15:14 gewinnen. „Das stimmt uns zuversichtlich. Wir haben gerade im Jahr 2024 viele gute Leistungen gezeigt, vermochten uns aber erst in den letzten beiden Spielen zu belohnen, mit dem 31:31-Remis in heimischer Halle gegen Hannover und beim 31:29-Auswärtssieg in Leipzig“, erklärt Saul. Die Unterstützung von nahezu 1.200 blau-weißen ThSV-Fans zeigt deutlich, wie groß die Handball-Euphorie in Eisenach ist.

„Wir haben uns geschworen, dass wir in eigener Halle jeden schlagen wollen und können. So gehen wir in das Spiel. Natürlich kommt der große SCM, aber wir bleiben uns treu und wollen jedes Spiel in unserer Halle gewinnen. Daran glauben wir“, betont der 28-Jährige, der ja mit Eisenach im Abstiegskampf auch jeden eher unerwarteten Punkt braucht. Mit dem Sieg in Leipzig und dank Schützenhilfe des SCM beim Bergischen HC kletterten Saul und Co. auf Rang 16 und können jetzt aus eigener Kraft die Bundesliga halten.

Saul zweitbester Werfer des ThSV

„Die Ausgangslage ist echt gut. Jetzt liegt es in unserer Hand. Wir sind auf niemanden angewiesen. Wenn wir unseren Stiefel durchziehen und konzentriert arbeiten, dann haben wir alles in eigener Hand und können selbst über unser Schicksal entscheiden“, erklärt der 1,97 Meter große Rückraumspieler, der in der internen Torschützenliste mit 83 Toren hinter Manuel Zehnder (207) zweitbester Werfer ist.

Bei den Wiegerts schaut man beim Namen Saul natürlich genau hin. Bennet hat ihn einst bei den Youngsters trainiert. Und Ingolf ihn nach Magdeburg geholt. Saul: „Ich habe bei Chemie Premnitz angefangen und war dann mal beim Nike-Juniorcamp, das von Ingolf Wiegert geleitet wurde, dabei. Der hat dann den Kontakt zu meinem Papa hergestellt.“ Und Ingolf Wiegert erinnert sich: „Sein Talent war unverkennbar. Aber er war eher ruhig und zurückhaltend, ist selten aus sich herausgegangen. Manchmal ging das Spiel so ein bisschen an ihm vorbei. Aber toll, dass er jetzt so eine Entwicklung genommen hat. Mit Justin Kurch spielt ja noch einer meiner ehemaligen Schüler in Eisenach. Deshalb verfolge ich das intensiv und hoffe auch, dass Eisenach in der Liga bleibt.“ Womit für Saul ein Traum in Erfüllung gehen würde. „Damit könnten wir den Aufstieg noch toppen“.