Elf Tore und ein Veilchen für SC Magdeburg-Außen Tim Hornke

Nach dem grandiosen 35:25 gegen Zagreb in der Champions League müssen für die SCM-Handballer am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) wieder Bundesliga-Punkte her. Dann kommt GWD Minden in die Getec-Arena.

Magdeburg - Nein, das kleine Veilchen am linken Auge von Tim Hornke ist kein Andenken aus dem Spiel gegen Zagreb. Denn da war der Rechtsaußen des SC Magdeburg für die Gegenspieler kaum zu greifen. Und so werden hinter dem 35:25-Sieg auch elf Hornke-Tore in den Geschichtsbüchern stehen. Das kann der 32-Jährige dann irgendwann mal seinem jüngsten Sohn Mica zeigen. Der fast Einjährige hatte übrigens schon am Vortag ordentlich getroffen. Und zwar „beim Spielen mit einem ziemlich harten Spielzeug unglücklich genau in meinem Gesicht“, verrät Hornke schmunzelnd.