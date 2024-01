Vier Spieler des SC Magdeburg sind am Mittwoch beim Eröffnungsspiel der Handball-EM im Einsatz. Das Duell zwischen Nikola Portner im Schweizer Tor und DHB-Linksaußen Lukas Mertens ist besonders heiß. Auch Philipp Weber und Lucas Meister wollen sich zeigen.

Düsseldorf. - „Wir trinken danach hoffentlich ein Bierchen zusammen“, blickt Nikola Portner gelassen dem Eröffnungsspiel der Handball-EM zwischen Deutschland und der Schweiz vor rund 50.000 Zuschauern morgen Abend (20.45 Uhr, ZDF) in der Düsseldorfer Arena entgegen. Mit der lockeren Runde meint er natürlich seine Magdeburger Teamkollegen. Beim Auftakt stehen sich ja Lukas Mertens und Philipp Weber auf DHB-Seite und Portner mit Lucas Meister auf Seiten der Eidgenossen gegenüber. „Wir wissen, dass das für uns eine fast unmögliche Mission ist. Deshalb machen wir uns da keinen allzu großen Kopf. Für uns ist es ein Privileg, so ein Spiel erleben zu dürfen, und das wollen wir genießen“, erklärt Portner, der es im internen SCM-Duell wohl am meisten mit Mertens zu tun bekommen wird.