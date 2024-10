In der Champions League kommen die Grün-Roten einfach nicht in Tritt. Das 28:32 gegen den HBC Nantes war bereits die dritte Niederlage im fünften Gruppenspiel.

Magdeburg - Der SC Magdeburg verliert in der Champions League schon frühzeitig die direkte Viertelfinal-Qualifikation aus den Augen. Im fünften Königsklassen-Spiel der Saison kassierte das Team bereits die dritte Niederlage. Beim 28:32 (16:15) gegen den HBC Nantes hatten die Grün-Roten zudem das zweite Mal in Folge – nach dem 26:27 gegen Kielce in der vorherigen Woche – in eigener Halle das Nachsehen.