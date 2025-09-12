Im Juni gewann Antonio Serradilla mit dem SC Magdeburg die Champions League. Am Sonntag kehrt der Spanier als Gegner mit dem TVB Stuttgart in die Getec-Arena zurück.

Bereits am 20. August war Antonio Serradilla im Rahmen des Hummel Cups mit dem TVB Stuttgart in Magdeburg zu Gast. Trotz guter Leistung verlor der TVB mit 25:29.

Stuttgart/Magdeburg - Obwohl Antonio Serradilla nur eine Saison das Trikot des SC Magdeburg getragen hat, hinterließ der Spanier einen bleibenden Eindruck bei den Fans. Dies war bereits während der Vorbereitung beim Hummel Cup zu spüren, als er mit seinem neuen Verein TVB Stuttgart zu Gast war. Schließlich hatte der 26-Jährige einen großen Anteil am Gewinn der Champions League. Am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) kommt er erneut mit den Schwaben in die Getec-Arena.