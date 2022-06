Ex-Handballer Theuerkauf trainiert künftig SCM-Youngsters

Magdeburg - Ein bisschen überlegen musste Christoph Theuerkauf schon, als ihm der SC Magdeburg die vakante Trainerstelle bei den Youngsters anbot. „Leicht ist es mir nicht gefallen, da ich mich in Lemgo und beim TBV sehr wohl gefühlt habe. Letztlich war es eine Entscheidung für die Familie. Vor zwölf Jahren sind meine heutige Frau Juliane und ich als Teenager aus Magdeburg weg. Jetzt kommen wir mit unseren zwei Kindern als Familie in unsere Heimatstadt zurück. Dort wohnen ja auch unsere Eltern, Verwandte und viele Bekannte. Und dass ich beim SCM jetzt auch noch diese Verantwortung bekomme und dabei von Bennet Wiegert und Yves Grafenhorst eine Menge lernen kann, ist so etwas wie die Sahne auf der Torte“, erklärt Theuerkauf, der damit Nachfolger des auf eigenen Wunsch zum EHV Aue gewechselten Stephan Just wird.