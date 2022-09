Ex-SCM-Spieler Molina für ukrainisches Team Saporischschja aktiv

Carlos Molina ist zurück in Deutschland. Der ehemalige Handballer des SC Magdeburg trainiert und lebt derzeit mit dem HC Motor Saporischschja in Düsseldorf. Mit dem ukrainischen Club spielt er dank einer Wildcard in der 2. Bundesliga.

Düsseldorf - Für Carlos Molina geht es in dieser Saison nicht in erster Linie um Tore und Punkte. Vielmehr geht es für den Kreisläufer, der von 2017 bis 2019 beim SC Magdeburg gespielt hat, darum, seinen Mitspielern ein gutes Gefühl zu geben. Denn Molina spielt für den HC Motor Saporischschja. Mit dem ukrainischen Verein darf er dank einer Wildcard der Handball-Bundesliga ohne Wertung in der 2. Bundesliga spielen. Schließlich ist an einen geregelten Ligabetrieb in der Ukraine wegen des Krieges nicht zu denken.