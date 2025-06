Köln/Magdeburg. - Seit 2010 wird der Sieger der Champions League beim Final4 in Köln ermittelt. Auch in diesem Jahr werden jeweils 20.000 Zuschauer an den beiden Spieltagen in der Lanxess Arena dabei. Analog zu einer Startaufstellung nennt die Volksstimme sieben weitere wichtige Fakten und Informationen zu dem Mega-Spektakel:

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.