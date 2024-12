Magdeburg. - So richtig wollte keine Euphorie nach dem deutlichen 35:26 (19:12)-Heimsieg bei den Spielern und Fans des SC Magdeburg aufkommen. Denn wie nah Freude und Leid zusammenliegen können, bekamen alle Beteiligten innerhalb weniger Minuten vorgeführt. Kurz vor dem Anpfiff bejubelten die 6.600 Zuschauer in der ausverkauften Getec-Arena mit Standing Ovations die Vertragsverlängerung von Magnus Saugstrup bis 2029. Und nach einer Minute verstummte diese Euphorie. Omar Ingi Magnusson verletzte sich am rechten Fuß und droht längere Zeit auszufallen.

Der Isländer war nach 60 Sekunden nach einem Sprungpass mit dem rechten Fuß auf dem linken Fuß von Bietigheims Nikola Vlahovic gelandet und umgeknickt. Fünf Minuten mussten Magnusson auf dem Feld behandelt werden, ehe er auf einer Trage aus der Halle geschoben wurde. Noch während des Spiels ging es für den 27-Jährigen in das Krankenhaus.

Der Schock über den möglicherweise nächsten langfristigen Ausfall war den anderen SCM-Profis anzusehen. Sie benötigten einige Minuten, ehe sie in ihren Rhythmus. Das sah auch Wiegert und nahm trotz 9:7-Führung in der 20. Minute. Wenige Sekunden zuvor war zudem Matthias Musche mit Problemen an der linken Ferse vom Feld gegangen. „Wir haben 19 Minuten in Schockstarre verbracht – weg damit. Wir haben noch 40 Minuten vor uns“, appellierte der 42-Jährige an sein Team.

Und die Ansage fruchtete. Die Elbestädter kamen immer besser in die Partie. Bis zur Pause sorgten sie bereits für die Vorentscheidung. Lukas Mertens sorgte für den 19:12-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel zündeten die Magdeburger zwar kein Feuerwerk ab. Doch das war gegen den Aufsteiger auch nicht nötig. Nach den beiden Niederlagen in der Bundesliga bei Melsungen und in Hannover geriet der Heimsieg nicht mehr in Gefahr. Am Ende stand ein souveränes 35:26 auf der Anzeigetafel. DIe Freude darüber hielt sich aufgrund der Magnusson-Verletzung allerdings in Grenzen.