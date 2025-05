Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. An der Spitze spitzt sich der Dreikampf zwischen Berlin, Melsungen und Magdeburg zu. Wer kann am Ende jubeln? Ein Blick auf das Restprogramm der Titelaspiranten.

In dieser Szene schnappt Albin Lagergren (l.) dem Berliner Mijajlo Marsenic den Ball weg. In den verbleibenden Spielen möchte der Schwede mit dem SCM den Füchsen auch die Schale noch aus den Händen reißen.

Magdeburg. - In spätestens 25 Tagen steht fest, welche Mannschaft deutscher Handballmeister 2025 wird. Die besten Karten auf die Schale haben aktuell die Füchse Berlin und die MT Melsungen. Da das punktgleiche Spitzenduo am 29. Mai noch direkt aufeinandertrifft, können sich beide Teams mit sechs Siegen in den verbleibenden Spielen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte sichern. Mit einem Minuspunkt dahinter lauert der SC Magdeburg auf Ausrutscher der Konkurrenz. Ein Blick auf das Restprogramm zeigt, wo Berlin und Melsungen stolpern könnten.