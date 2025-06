Köln - Mit großem Jubel begannen die Füchse Berlin ihre Trainingseinheit vor dem Final4 der Champions League in einer Kölner Sporthalle. Und Mathias Gidsel nickte dabei zustimmend und lächelte eher zurückhaltend. Denn es ging wieder einmal um ihn. In der HBL-Umfrage wurde der Däne mit großem Abstand zum „MVP“ der abgelaufenen Saison geehrt. Mit 45,1 Prozent der Stimmen hatte sich Gidsel vor Marko Grgic (ThSV Eisenach/19,9 Prozent) durchgesetzt und folgte damit auf Magnus Saugstrup vom SCM, der diese Umfrage im Vorjahr gewann. Auch in den Jahren zuvor waren mit Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson zwei Magdeburger in dieser Wertung vorn.

