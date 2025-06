Nach dem Kristjansson-Ausfall muss der SC Magdeburg in Lemgo bis in die Schlussminute um den Sieg kämpfen. Im Rennen um die Meisterschaft ist es jedoch nicht entscheidend zu glänzen, sondern zu punkten.

Lemgo. - Zwei Spiele, 120 Minuten stehen in der Handball-Bundesliga noch an. Vor der abschließenden Woche hat der SC Magdeburg weiterhin die Titelverteidigung im Blick. Hierfür bedarf es allerdings eines Ausrutschers von Tabellenführer Füchse Berlin. Doch bevor sich die Grün-Roten mit dem Konkurrenten befassen, müssen die eigenen Hausaufgaben gegen die SG Flensburg-Handewitt (Mittwoch, 20 Uhr) und bei der SG BBM Bietigheim (Sonntag, 15 Uhr/jeweils Dyn) erledigt werden. Denn beim 31:29 in Lemgo musste der SCM erneut bis in die Schlussminute um den Sieg kämpfen.