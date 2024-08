Magdeburg. - Wenn der SC Magdeburg am Sonnabend (18.30 Uhr) in Düsseldorf gegen die Füchse Berlin um den Supercup spielt, ist es gut möglich, dass ein Spieler in der Startformation steht, der vor fünf Wochen noch nicht daran gedacht hatte, für die Grün-Roten aufzulaufen. Doch die Fußverletzung von Tim Hornke bei den Olympischen Spielen machten die Verpflichtung von Isak Persson notwendig. Und da ein Einsatz von Daniel Pettersson in Düsseldorf fraglich ist, könnte die Last auf Rechtsaußen im Kampf um den ersten Titel der Saison auf dem 24-jährigen Persson liegen.

