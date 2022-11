Für SC Magdeburg-Coach Wiegert ist Bundesliga kein Selbstläufer

Am Ende zählen nur die zwei Punkte. Auch wenn das 32:28 des SC Magdeburg beim TVB Stuttgart phasenweise richtig eng war, bleiben die Grün-Roten in der Bundesliga aussichtsreich oben dabei.

Magnus Saugstrup war beim SCM-Sieg in Stuttgart mit neun Treffern in Wurflaune.

Magdeburg - Als Spieler und Trainer des SC Magdeburg am Donnerstag in den frühen Morgenstunden aus dem Bus kletterten, war das 32:28 beim TVB Stuttgart schon vergessen. Auf den gut 500 Kilometern durch die Nacht war statt den hart erkämpften zwei Punkten im Schwabenland eher schon die Freude auf das Top-Spiel gegen den THW Kiel am Sonnabend (18 Uhr/Sky und ARD) in der Getec-Arena das große Thema. Auf der Rückfahrt wurde im Bus der Kieler Sieg beim HC Erlangen (34:27) auch live verfolgt und Trainer Bennet Wiegert konnte auch gleich damit beginnen, wichtige taktische Details zusammenzuschneiden.