Vaterfreuden Für SCM-Handballer Saugstrup startet eine spannende Zeit

Diese Woche wird Magnus Saugstrup nie mehr vergessen. Dies könnte zum einem an dem dramatischen European-League-Spiel gegen Sporting Lissabon liegen, aber ganz gewiss an dem, was einen Tag zuvor passiert war. Der Handballer des SC Magdeburg ist erstmals Vater geworden.