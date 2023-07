Magdeburg - Hiobsbotschaft für den SC Magdeburg: Gisli Kristjansson steht dem Champions-League-Sieger um Trainer Bennet Wiegert voraussichtlich ein halbes Jahr nicht zur Verfügung. Der 23-Jährige musste sich in der Schulthess Klinik in Zürich (Schweiz) einer Operation an der rechten Schulter unterziehen. Der Eingriff wurde am Mittwoch vorgenommen.

Die Operation wurde im Nachgang des Final4 in der Königsklasse erforderlich. Kristjansson hatte sich am 17. Juni gegen den FC Barcelona derart schwer verletzt an der Schulter, dass sein Einsatz im Endspiel auf der Kippe stand. Trotz der Schmerzen kehrte er am Finaltag auf die Platte der Kölner Lanxess Arena zurück und führte die Grün-Roten gegen den polnischen Vertreter Kielce zum Sieg.

Für den SCM kam der operative Eingriff nicht überraschend: Die Notwendigkeit „war bereits am Abend des Halbfinales relativ klar, um eine nachhaltige Stabilisierung der Schulter für die Zukunft zu erreichen“, sagte Geschäftsführer Marc Schmedt, der ergänzte: „Es ist Gisli daher nicht hoch genug anzurechnen, dass er sich ungeachtet dieser schwerwiegenden Verletzung am Finaltag noch mal in den Dienst der Mannschaft gestellt und somit maßgeblich zu einem der größten Erfolge der SCM-Geschichte beigetragen hat.“