Gisli Kristjansson vom SCM möchte mit Island zu Handball-WM

Beim 29:26 (12:15)-Erfolg in der Handball-Bundesliga bei der HSG Wetzlar war Gisli Kristjansson mit sechs Treffern gemeinsam mit Omar Ingi Magnusson bester Schütze des SC Magdeburg. Gemeinsam möchte das Duo mit Island auch das WM-Ticket lösen.

Magdeburg - Der SC Magdeburg ist mit dem 29:26 (12:15) bei der HSG Wetzlar der Deutschen Meisterschaft wieder einen Schritt näher gekommen. Bei acht ausstehenden Spielen in der Handball-Bundesliga beträgt der Vorsprung auf die Verfolger THW Kiel und Füchse Berlin sechs Punkte. Einen großen Anteil am Erfolg in Hessen hatte Gisli Kristjansson.