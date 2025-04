Sergey Hernandez war mit einer Fangquote von 44,1 Prozent am Sieg des SCM gegen Erlangen beteiligt.

Magdeburg - Wenn ein Torwart in der Handball-Bundesliga mit 15 Paraden und einer Fangquote von 44,1 Prozent ein Spiel beendet, muss man nicht lange nach einem „Man of the match“ suchen. Der hieß beim 30:19-Sieg des SC Magdeburg gegen den HC Erlangen natürlich Sergey Hernandez.