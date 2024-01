Hamburg/Berlin. - Dass die Norweger in der Vorrunde gegen die Färöer in den letzten 25 Sekunden ein Zwei-Tore-Polster verspielten und sich mit einem 26:26 begnügen mussten, fiel tabellenmäßig nicht groß ins Gewicht. Aber dieses Spiel zeigte schon auf, dass die Norweger nicht in der Form der letzten großen Turniere sind.

Bei der EM vor zwei Jahren gewannen SCM-Kapitän Christian O’Sullivan und seine Landsleute das Spiel um Rang fünf, zwei Jahre zuvor wurde Bronze geholt. Und bei den letzten beiden Weltmeisterschaften stand Norwegen jeweils im Viertelfinale und zuvor zweimal sogar im Finale.

„Gerade läuft es nicht rund. Wir finden einfach nicht den richtigen Schlüssel. So ist es über 60 Minuten nicht gut genug. Wir machen zu viele Fehler und kriegen es nicht auf den Punkt hin“, bringt es O’Sullivan selbstkritisch auf den Punkt und ergänzt: „Gegen gute Mannschaften wie Slowenien oder Portugal ist es dann schwierig.“ Und nachdem die Norweger zum Abschluss in Berlin auch das letzte Gruppenspiel gegen die Slowenen aus der Hand gaben und mit 27:28 verloren, wurde zum Auftakt der Hauptrunde ein 32:37 gegen Portugal kassiert. Auch da hatten die Norweger im von den Magdeburger Schiedsrichtern Robert Schulze/Tobias Tönnies geleiteten Spiel in der 17. Minute noch mit drei Toren (11:8) geführt, aber daraus ein 15:18 zur Pause gemacht.

„Wir wissen ja, dass wir gut spielen können und haben auch gute Momente in den Spielen – aber die sind nicht lang genug. Derzeit sind wir nicht besser. Das ist sehr enttäuschend“, redet auch Magnus Gullerud die Leistung der Norweger alles andere als schön und sieht sogar eine Verschlechterung im Spiel: „Bis zum Portugal-Spiel haben wir nicht so viele technische Fehler gemacht. Das war einer der guten Punkte. Doch gegen Portugal war das eines unser Probleme. Aber auch die Abwehr und der Angriff sind manchmal zu passiv gewesen.“

Ex-Magdeburger Gullerud: „Wir müssen es zeigen und nicht nur sagen, dass wir wollen!“

Was in der Heimat vor allem Sander Sagosen viel Kritik einbringt. Der eigentliche Superstar des Teams verwandelte gegen Portugal nur zwei seiner fünf Versuche und leistete sich auch noch für ihn ungewohnte technische Fehler. „Das ist nicht das, wie ich auftreten will. Es ist enttäuschend für mich und es ist enttäuschend, dass wir verloren haben. Wir wollen uns eigentlich anders präsentieren“, ärgerte sich der 28-Jährige gegenüber dem norwegischen Sender NRK. Aufgrund einer Fußverletzung im Juni 2022 (Fraktur im linken Sprunggelenk und Riss des Syndesmosebandes) kam er schon in seinem letzten Jahr beim THW Kiel nicht mehr so richtig in Schwung. Und bei Kolstad wird er seit letztem Sommer in der norwegischen Liga nicht gerade jede Woche voll gefordert.

Gegen die Niederlande haben die Norweger heute (18 Uhr) also einiges gutzumachen. Gullerud mit knallharter Ansage: „Aufgegeben haben wir uns noch nicht und wollen noch ein paar Punkte holen. Wir müssen es aber auf dem Spielfeld zeigen und nicht nur sagen, dass wir es wollen. Wir sind in der Nationalmannschaft, müssen für Norwegen und unser Trikot kämpfen. Das ist das Mindeste, was wir tun können.“ In einem Testspiel vor der EM konnten die Norweger mit 38:35 gegen das Oranje-Team gewinnen. O’Sullivan: „Eine sehr gute und schnelle Mannschaft. Da müssen wir uns richtig steigern.“