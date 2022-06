Gullerud nimmt glücklich Abschied vom SCM

Zwei erfolgreiche Jahre mit dem SC Magdeburg liegen hinter Magnus Gullerud. Die deutsche Meisterschaft ist für den Norweger der perfekte Abschluss. Nun kehrt er in seine Heimat zurück. Er wird jedoch einiges an Deutschland vermissen.

Magdeburg - Drei Titel in zwei Jahren lautet die Bilanz von Magnus Gullerud beim SC Magdeburg. Dem European-League-Sieg 2021 sowie dem Triumph bei der Klub-WM 2021 ließ der Kreisläufer zum Abschluss mit den Grün-Roten die deutsche Meisterschaft folgen. Nun kehrt der Norweger in seine Heimat zurück und schließt sich dem aufstrebenden Klub Kolstad an.