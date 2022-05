Handball Gullerud verlässt den SC Magdeburg im Sommer 2022

Der SC Magdeburg will am Sonntag gegen den HC Erlangen in der Getec-Arena (16 Uhr, Sky) die Tabellenspitze der Bundesliga verteidigen. Magnus Gullerud wird besonders heiß sein. Denn der Norweger verlässt Magdeburg am Saisonende.