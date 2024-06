Handball Warum Ex-Keeper Green den SCM vor Aalborg warnt

Am Wochenende spielt der SC Magdeburg beim Final 4 um den Titel der Champions League. Was die Grün-Roten in Köln erwartet, weiß Jannick Green genau. Der Ex-Magdeburger hat mit Paris in der Gruppenphase gegen Halbfinalgegener Aalborg Handbold gespielt.