Kaum ein Spieler steht so für den SCM wie Matthias Musche. Der Linksaußen ist in Magdeburg geboren und der dienstälteste Profi im Kader. Mit dem Champions-League-Sieg schloss sich für ihn nun nach 21 Jahren ein Kreis.

Magdeburg - Der Handball-Gott ist in diesen Tagen ein Magdeburger. Nicht nur, weil der SCM beim Final 4 in Köln nach zwei dramatischen Spielen triumphierte, sondern auch, weil er beim Rathaus-Empfang der Champions-League-Sieger am Montag für bestes Wetter sorgte, ehe er Dienstagvormittag seine Schleusen öffnete. Doch auch schon vorher war es sehr feucht bei den Feierlichkeiten der Grün-Roten.