So geknistert hat es in der Handball-Bundesliga am letzten Spieltag lange nicht. Zwei Teams können noch Meister werden, drei Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt. Bei der Titelfrage spricht vieles für die Füchse Berlin. Aber einige deutsche Handball-Legenden glauben noch an den SC Magdeburg.

Magdeburg - Die Spannung steigt. In dem einen oder anderen ICE auf dem Weg in Deutschlands Süden dürften sich am Pfingstsonntag auch Fans des SC Magdeburg und der Füchse Berlin begegnen. Schließlich steigt das Fernduell um die deutsche Handball-Meisterschaft nur gut 100 Kilometer voneinander entfernt. Die Grün-Roten müssen in Bietigheim (15 Uhr, Dyn und Welt TV) ran, die Füchse zeitgleich in Mannheim bei den Rhein-Neckar Löwen.