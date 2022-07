Handballer des SC Magdeburg absolvieren Krafttests

Magdeburg - Am zweiten Tag der Vorbereitung standen beim Handball-Bundesligisten SC Magdeburg weitere Tests an. Nach der medizinischen Untersuchung am Mittwoch im Universitätsklinikum ging es für die Spieler mit den Krafttests weiter. Cheftrainer Bennet Wiegert gab seinen Spielern genaue Anweisungen, welche Übungen sie absolvieren sollten. Am Freitag finden die letzten Testungen bei den Grün-Roten statt. Das erste Training des amtierenden Meisters mit Ball ist für Montag in der Getec-Arena angesetzt.