Handballer Lagergren ab Sommer wieder für den SC Magdeburg

Albin Lagergren erzielt hier eines seiner acht Tore für die Rhein-Neckar Löwen gegen den SCM. In der nächsten Saison wird er aber wieder Teamkollege von Christian O’Sullivan (liegend) und Magnus Saugstrup sein.

Magdeburg - Beim letzten Angriff der Rhein-Neckar Löwen zeigte sich Albin Lagergren am Mittwochabend im Spiel beim SCM sehr gastfreundlich. Der Schwede verfehlte beim Zuspiel nämlich seinen Teamkollegen Halil Jaganjac und der Ball war im Aus. So konnten die Grün-Roten aus einem 31:32 noch ein Remis (32:32) machen und retteten in einem wilden Spiel mit viel zu vielen strittigen Schiri-Entscheidungen wenigstens den einen Punkt.