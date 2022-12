Handballer Preuss gibt Comeback bei SCM-Sieg gegen GOG Svendborg

Der SC Magdeburg hat seinen fünften Sieg in der Champions League gesichert und damit den dritten Platz in der Gruppe A gefestigt. Das Team von Bennet Wiegert bezwang gestern Abend GOG Svendborg 36:34 (21:18).

Magdeburg - Moritz Preuss ist zurück. Nach einem Jahr verletzungsbedingter Pause blieb gestern Abend – wenn auch nur für wenige Momente – festzuhalten: Das Knie des 27-Jährigen hält wieder. In der 24. Minute und beim Stand von 15:14 betrat der Kreisläufer die Platte vor 3984 Zuschauern in der Getec-Arena und suchte sogleich seinen Weg in die angestammte Position. Ein Tor sollte ihm nicht gelingen. Dennoch durfte Preuss mit dem SCM den fünften Sieg in der Gruppe A der Champions League bejubeln.