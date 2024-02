Handball Hannover wird für den SC Magdeburg zum Angstgegner

Erneut stolpert der SC Magdeburg im Titelrennen bei den Recken in Hannover und ist jetzt erst einmal in der Verfolgerrolle. Bis zum nächsten Bundesliga-Spiel in Gummersbach müssen sich die Grün-Roten aber bis zum 2. März gedulden.