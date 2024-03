Die Grün-Roten müssen am Ostersonntag nach acht Jahren Pause wieder mal in Eisenach ran. Die Gastgeber rufen in der traditionsreichen Aßmann-Halle das alte Ostderby zum Spiel des Jahres aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Beim Sieg am letzten Sonntag in Düsseldorf gegen den Bergischen HC (30:27) musste SCM-Coach Bennet Wiegert sein Team zwischendurch mal wachrütteln. „Ihr rennt rum wie blasse Hühner“, schimpfte er in einer Auszeit. Morgen Nachmittag sollten seine Jungs in Eisenach (16 Uhr/ MDR und Dyn) aber in keiner Phase des Spiels wie die „Osterhasen“ auf der Platte herumhoppeln. Denn dann kann es in der berüchtigten Werner-Aßmann-Halle ein böses Erwachen geben.