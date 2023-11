Daniel Pettersson erzielte unfassbare 26 Treffer gegen die University of Queensland

Dammam/Magdeburg. - Mit drei Rekorden haben sich die Handballer des SC Magdeburg eindrucksvoll für das Halbfinale bei der Klub-WM in Saudi-Arabien gesichert. Das 57:14 (28:7) gegen die University of Queensland war der höchste Sieg in der Geschichte des IHF Super Globe.